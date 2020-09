’Drama als coronavirus in Tour wordt verspreid’

Tom Dumoulin maakte zich zorgen om de mensen die langs de kant staan te schreeuwen zonder mondkapje. „Normaal word ik daar blij van, want die sfeer maakt de Tour. Zeker op een klim met die drukte is het een risico. Als ik virologen moet geloven, is de kans op besmetting nihil. Maar er hoeft er maar eentje echt zwaar corona te hebben. Misschien hangt er dan toch iets in de lucht waar we doorheen rijden en pakt een van ons dat op. Dat is niet wat je wil.”

„Er is geen angst, want we hebben ook niemand binnen de ploeg met symptomen”, zegt Trek-Segafredo-ploegleider Steven de Jongh. „Al hoeft dat niets te zeggen. Wel is het jammer dat inderdaad heel veel supporters nog zonder mondkapje langs de kant staan. Ik heb wel de indruk dat de mensen er nadrukkelijk op gewezen worden om zo’n masker te dragen. Of we Parijs halen? Laten we hopen dat alle resultaten negatief zijn, want stel dat een paar renners het van toeschouwers hebben opgepikt, dan loopt het wel op een drama uit als het virus onderling wordt verspreid.”