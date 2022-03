Max Verstappen: ’Ongelukkig, maar het mag niet gebeuren’

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

„Het was ongelukkig, maar het zou ook niet mogen gebeuren”, aldus Verstappen. „Zo simpel is het. Als er drie auto’s uitvallen (inclusief de AlphaTauri van Pierre Gasly, red.), is dat vrij slecht. Daar kun je niet omheen. Als we willen vechten voor de titel mag dit niet te vaak voorkomen.”

Verstappen stelt dat het iets makkelijker was om een voorganger, in zijn geval Charles Leclerc in Bahrein, te volgen in de nieuwe Formule 1-auto’s. „Al is Bahrein niet het beste voorbeeld, omdat de banden het daar zwaar hadden en snel te warm worden. Dan begin je toch te glijden. Het voelde wel alsof het iets beter was. Met Charles had ik een gevecht van twee of drie ronden in plaats van één.”

Met een aanpassing aan de voorkant van de auto hoopt Red Bull het probleem met de te heet wordende remmen in Saoedi-Arabië ook op te lossen. „Zeker in die derde ronde van het gevecht met Charles stonden mijn remmen bijna in brand, dus toen was het beter om in te houden. Dat kost natuurlijk rondetijd, dus dat proberen we te fixen”, weet Verstappen, die in de nieuwe auto’s met de grotere banden benieuwd is naar het zicht op het supersnelle en ook gevaarlijke stratencircuit in Jeddah.

„Ik heb gelezen dat ze de zichtbaarheid proberen te verbeteren, maar dat moet ik nog uitvinden. Het is voor iedereen hetzelfde. De eerste sector hier is heel cool om te rijden, maar kan ook gevaarlijk zijn. Zeker als je je door verkeer heen moet werken.”