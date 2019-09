Vliegende start Curaçao, Suriname haalt uit in Nations League

Transfermarkt

De knappe zege op Haïti, voormalig WK-deelnemer, mag gerust historisch worden genoemd. Het was immers 69 jaar geleden dat Curaçao voor het laatst won van Haïti. De ’Bicentini-boys’ zijn dan ook aan een opmerkelijke opmars bezig op de FIFA-ranking. In zes jaar tijd steeg Curaçao, de huidige nummer 79 van de ranglijst, bijna honderd plaatsen. Na de Gold Cup van afgelopen zomer, waarop de ploeg stuntte met een plek in de kwartfinale, deed Bicentini opnieuw goede zaken op de ’transfermarkt’. Zo wist hij Juninho Bacuna (Huddersfield Town) en Nigel Robertha (Levski Sofia) over te halen voor het land van hun voorvaderen uit te komen.

Nederlandse bvo’s

Beide spelers vertegenwoordigden in het verleden Nederlandse jeugdelftallen. Bacuna, wiens oudere broer Leandro eveneens voor Curaçao uitkomt, is een product van de jeugdopleiding van FC Groningen. Robertha werd op Varkenoord opgeleid door Feyenoord. In de basiself van afgelopen nacht had Bicentini louter spelers opgenomen met Eredivisie- of Keuken Kampioen Divisie-ervaring. Het betaalde zich op het kunstgras van Willemstad uit met een dikverdiende zege op het sterke Haïti. Ook de invallers (Jafar Arias en Roly Bonevacia) zijn van Nederlandse bvo’s afkomstig.

Juweeltje

De aanval waaruit het enige doelpunt werd gemaakt, mocht er zijn. Na met een listig hakje van Rangelo Janga te zijn vrijgespeeld, vond Juninho Bacuna op links de meegeslopen Elson Hooi. De rappe aanvaller van ADO Den Haag maakte ruimte voor een schot en schoof de bal diagonaal in de lange hoek. Bicentini toonde zich na afloop tevreden over het debuut van de ’kleine’ Bacuna en de start in Groep D van de A-divisie, waarin ook Costa Rica huist. Komende woensdag gaat Curaçao op bezoek in Port-au-Prince voor de uitwedstrijd tegen Haïti.

B-divisie

Één klasse lager, in de B-divisie van de Nations League, boekte ook het Suriname van bondscoach Dean Gorré een mooi succesje. In het André Kamperveen Stadion in Paramaribo was de ploeg met liefst 6-0 te sterk voor Nicaragua.

De grote man was Gleofilo Vlijter. De spits van het Cypriotische Aris Limassol maakte vier van de zes goals. Donnegy Fer, die speelt voor Portmore United op Jamaica, en Ivenzo Comvalius, die uitkomt voor AS Trencin in Slowakije, zorgden voor de overige twee Surinaamse goals. Suriname won eerder in de Nations League van de CONCACAF-zone ook al met 2-1 van Dominica en gaat aan de leiding in Groep D.