Rinus van Kalmthout verlengt contract bij Ed Carpenter Racing

VeeKay, zoals de Amerikanen de Nederlander noemen, heeft zijn contractverlenging te danken aan de uitstekende prestaties die hij in zijn debuutjaar leverde. Teambaas Ed Carpenter besloot daarop om nog voor het einde van het huidige seizoen een nieuw contract onder de neus van Van Kalmthout te schuiven.

„We hebben samen een goed jaar gedraaid en ik ben blij om te mogen vertellen dat ik ook in 2021 voor Ed Carpenter Racing rijd”, aldus Van Kalmthout.

"Rinus heeft zich razendsnel ontwikkeld"

Carpenter is blij dat VeeKay verbonden blijft aan zijn team. „Ondanks de door coronaproblematiek gelimiteerde tijd die Rinus heeft gehad om te wennen aan de IndyCar-bolide, heeft hij zich razendsnel ontwikkeld. Voor ons is het overduidelijk dat we met Rinus een winnaar in wording in ons team hebben. We zien er naar uit om vaker de gang naar het podium te maken!”

Rinus van Kalmthout en teambaas Ed Carpenter. Ⓒ Rinus VEEKAY PR / Ed Carpenter Racing

Rookie van het Jaar

Zondag staat in St. Petersburg de laatste race van het seizoen op het programma. Van Kalmthout kwalificeerde zich als negende, waarmee hij zich verzekerde van de titel Rookie van het Jaar.

"In 2021 hoop ik de sterke lijn door te trekken en mijn eerste IndyCar-overwinning te boeken"

„Iedereen is blij met die titel en ik ben zelf tevreden over mijn eigen prestaties en de samenwerking met de teamleden. De sfeer binnen het team is erg goed”, aldus VeeKay.

„Het besluit om nog een jaar door te gaan, was snel gemaakt. Het voelt goed om zeker te zijn van een tweede seizoen in de IndyCar Series. Dit jaar was natuurlijk een beetje vreemd, vanwege de coronaperikelen, maar met de ervaring van dit seizoen op zak hoop ik in 2021 de sterke lijn door te trekken en mijn eerste IndyCar-overwinning te boeken!”

Goed afsluiten

Maar eerst wil Van Kalmthout in St. Petersburg het huidige seizoen goed afsluiten. „Ed Carpenter Racing heeft mij in de afgelopen races van een sterke wagen voorzien en de straten van St. Petersburg, het Amerikaanse Monaco, staan hoog op mijn lijst van favoriete circuits.”

Rinus van Kalmthout maakte dit seizoen veel indruk als nieuwkomer. Ⓒ Rinus VEEKAY PR / Ed Carpenter Racing

Indy 500

Van Kalmthout begon het seizoen in de IndyCar Series met enkele crashes, maar herstelde zich door een keer poleposition te veroveren en een podiumplaats (derde) te behalen. Daar bovenop stapelde hij meerdere toptienklasseringen.

Tijdens de Indy 500 kwalificeerde Van Kalmthout zich knap als vierde, waarmee hij de beste rookie ooit werd op ’s werelds meest beroemde oval. In de race ging een topklassering in rook op door een mislukte pitstop.

„Ik heb enkele fouten gemaakt als rookie, maar volgend jaar zal ik die fouten niet opnieuw maken”, blikt ’VeeKay’ zelfverzekerd vooruit.