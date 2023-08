Gouden hockeydoelman Maurits Visser: van shoot-outsheld tot strafballenkiller

MÖNCHENGLADBACH - Hij staat bekend als één van de betere shoot-outskeepers. Maar Maurits Visser, doelman van Bloemendaal en Oranje, blijkt over nóg een specialiteit te beschikken. In de even absurde als hectische slotfase van de met 2-1 gewonnen finale tegen Engeland stopte hij vlak na elkaar twee strafballen. Die leverde Nederland uiteindelijk de EK-titel op.

Maurits Visser van Nederland stopte twee strafballen van Engeland. Ⓒ ANP/HH