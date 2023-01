Premium Het beste van De Telegraaf

Jens van ’t Wout gehavend uit gouden strijd: ’Ik kreeg een klap voor mijn bek en was even de weg kwijt’

Door Nick Tol

Suzanne Schulting slaat haar arm om de schouder van Jens van ’t Wout, die tijdens de mixed relay onder meer een vinger in zijn oog krijgt. Ⓒ ANP/HH

GDANSK - Tot voor kort hadden weinig sportkenners van de naam Jens van ’t Wout gehoord, maar de 21-jarige shorttracker is dit seizoen bezig aan een opmars die zijn weerga niet kent. In de voorbije maanden won de geboren Larenaar reeds drie wereldbekerwedstrijden en tijdens de EK in Gdansk bemachtigde hij zijn eerste internationale kampioenschapsprijzen: drie keer goud en twee keer zilver. Toch was dat voor Van ’t Wout geen reden om de champagne te ontkurken.