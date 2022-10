Premium Het beste van De Telegraaf

’We gaan zeker een drankje nuttigen’ ’Grote afwezige’ Jos Verstappen geniet op afstand en kijkt uit naar trip met Max

Door Erik van Haren

Jos Verstappen, die de GP van Japan vanuit huis heeft gevolgd, beleeft alles rond zoon Max een stuk relaxter dan vorig jaar. „Die eerste titel heeft een bepaalde rust gebracht.” Ⓒ Foto ANP/HH

Hij was de grote afwezige in Suzuka. Jos Verstappen koos ervoor om de Grand Prix van Japan in Nederland te kijken en na een zeer drukke periode tijd door te brengen met zijn vrouw en kinderen. „Die eerste titel heeft mij een bepaalde rust gebracht, maar met deze ben ik net zo blij”, zegt Verstappen senior over de tweede eindzege van zoon Max in de Formule 1.