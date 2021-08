Nouchka Fontijn moet genoegen nemen met brons

Fontijn pakte vijf jaar geleden in Rio de Janeiro een zilveren plak. In Tokio was ze bezig aan haar laatste Spelen.

„Je hoopt je beste partij te laten zien, maar dat gebeurde niet en dan red je het niet”, aldus Fontijn na afloop tegenover de NOS. „Ik moet de partij nog terugzien, maar volgens mij waren we te veel aan het schaken en kwam er van mijn kant te weinig oorlog. Voor mijn gevoel had zij meer initiatief en was ik vooral aan het counteren, maar ik vind het lastig om daar op dit moment echt wat zinnigs over te zeggen.”

Lauren Price wordt tot winnaar uitgeroepen en juicht. Nouchka Fontijn lacht als een boer met kiespijn. Ⓒ HH/ANP

Fontijn was vanwege haar plek in de halve eindstrijd al zeker van een medaille, aangezien in het boksen voor verliezers geen troostfinale wacht. Om die reden kon ze vrijdag niet echt genieten van haar tweede plak „Deze bronzen medaille had ik een week geleden al binnen, toen was ik er blij mee, maar vandaag had ik alleen het goud in mijn hoofd. Al ben ik tevreden dat ik straks niet met lege handen thuiskom.”

Rivale

Fontijn had om een extra reden dolgraag willen afrekenen met Price. In de WK-finale van 2019 verloor ze op bijzonder pijnlijke wijze van haar rivale uit Wales. Een uur lang dacht de Nederlandse de wereldtitel binnen te hebben, maar haar rivale ging na de wedstrijd in beroep en werd uiteindelijk als winnares aangewezen, terwijl de medailleceremonie al bezig was. Een gedesillusioneerde Fontijn weigerde vervolgens om het zilver in ontvangst te nemen.

Het is nog onduidelijk wie de andere finaliste wordt. De Russische Zenfira Magomedalieva en de Chinese Li Qian vechten vrijdagochtend (Nederlandse tijd) nog tegen elkaar.

Nouchka Fontijn (blauw) tijdens haar partij met de Canadese Tammara Thibeault. Ⓒ HH/ANP

Niet vlekkeloos

Fontijn rekende op weg naar de halve finale af met de Poolse Elzbieta Wojcik en de Canadese Tammara Thibeault. Beide keren knokte ze zich knap terug na een achterstand. „Ik ben blij met mijn prestaties, maar het gaat nog niet vlekkeloos”, concludeerde ze eerder al. „De ene dag gaat het beter dan de andere dag. Het is voor mij ook vaak een verrassing.”

Enrico Lacruz

Naast Fontijn kwam ook Enrico Lacruz namens Nederland uit in het olympisch bokstoernooi. Hij verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Keyshawn Davis.