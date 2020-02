Weer ondankbare taak Kevin Strootman bij Marseille

Voor de nummer 2 kwamen Dimitri Payet en Nemanja Radonjic tot scoren. Ploeggenoot Kevin Strootman moest van zijn trainer André Villas-Boas opnieuw in de 89e minuut nog invallen. De Nederlandse middenvelder had in de voorgaande competitiewedstrijd tegen Bordeaux (0-0) die ondankbare taak ook al.

Olympique kwam op 46 punten. Dat zijn er twaalf minder dan koploper Paris Saint-Germain, dat dinsdag met 2-1 won bij FC Nantes.

Lazio laat het liggen in Serie A

Lazio heeft voor eigen publiek de tweede plaats in de Serie A laten liggen. De Romeinse club kwam in de inhaalwedstrijd tegen middenmoter Hellas Verona niet verder dan 0-0. Bobby Adekanye was reserve bij de thuisploeg, die nog wel voor de zeventiende competitiewedstrijd op rij ongeslagen bleef. Daarmee evenaarde Lazio het clubrecord. In 1999 bleef de ploeg uit Rome eveneens zeventien opeenvolgende duels in de Serie A zonder nederlaag.

Lazio bleef op de derde plaats, nu met vier punten minder dan koploper Juventus. Internazionale bleef tweede, met een achterstand van drie punten op de lijstaanvoerder.