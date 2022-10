VIDEO Benutte strafschop kost Dybala mogelijk WK-deelname

Dybala schoot kort na rust vanaf 11 meter raak, maar hij vierde zijn doelpunt met een van pijn vertrokken gezicht. De 28-jarige Argentijn, afgelopen zomer overgekomen van Juventus, maakte zijn ploeggenoten duidelijk dat hij last had van zijn linkerbeen. Gevreesd wordt voor een spierblessure, iets waar Dybala de afgelopen jaren al zo vaak mee te maken had. De aanvaller moest zich tegen Lecce direct laten vervangen.

„Ik ben geen dokter en ik heb de dokter ook nog niet gesproken”, zei Mourinho. „Maar uit ervaring en uit wat ik begreep van Paulo denk ik niet dat we hem dit jaar bij AS Roma nog in actie zien.” Dybala maakte in acht competitiewedstrijden vijf doelpunten voor de Romeinen. In de Europa League scoorde hij twee keer in drie duels.