De Ligt vereerd met nummer 4 bij Juventus

„Het is een grote stap, mijn eerste stap buiten Nederland. Het is even wennen aan een nieuw team, land en cultuur. Maar ik voel me vereerd en trots hoe ik werd ontvangen hier. Ik hoop dat ik de club en de fans veel kan teruggeven”, begint De Ligt zijn eerste persconferentie bij Juventus.

Soap

Het werd een ware transfersoap rondom De Ligt. Paris Saint-Germain, FC Barcelona en Juventus wilde de verdediger graag binnen halen.

Het gesprek met Cristiano Ronaldo na de Nations League-finale tussen Nederland en Portugal leek wel mee te spelen in het besluit van De Ligt. „Op dat moment was ik nog niet zeker waar ik naar toe wilde”, zegt De Ligt. „Ik had wel al een idee, maar ik wilde pas na de Nations League een besluit nemen. Als een grote speler als Ronaldo je vraagt, dan is dat een enorme eer, maar het gaf niet de doorslag.”

Verdedigen

Voordat De Ligt naar Juventus vertrok had hij een goed gesprek met Maurizio Sarri, de nieuwe trainer van de Oude Dame. „Ik had een kort gesprek met hem, puur om elkaar te leren kennen. Ik heb veel goede verhalen over hem gehoord. Over zijn aanvallende manier van spelen en verdedigen met een hoge lijn. Hij is een van de redenen dat ik naar Juve wilde komen.”

Het type spel dat Juventus speelt komt niet geheel overeen met dat van Ajax, vooral in verdedigend opzicht zijn de verschillen groot. „In Nederland moet je goed kunnen opbouwen en verdedigen met ruimte in de rug. In Italië draait met meer om zonedekking en collectief verdedigen. We kunnen van elkaar leren en elkaar helpen, daarom is dit een goede combinatie”, stelt De Ligt, die weinig druk voelt van het prijskaartje dat er aan hem hing. „Als een club je koopt voor een groot bedrag, dan is er druk en dat is normaal. Ik vind druk voelen ook belangrijk, want als je een goede speler wilt worden moet je daarmee om kunnen gaan. Voor mij maakt die transfersom en de druk niet uit. Ik zie het niet als een probleem.”

Rugnummer

De Ligt krijgt bij Juventus hetzelfde rugnummer als bij Ajax, nummer 4. „Het rugnummer is speciaal voor mij. Daar heb ik bij Ajax vanaf de jeugd altijd mee gespeeld en bij Juve was het nummer vrij. In het verleden speelden veel grote spelers met dat nummer, zoals Montero (Paolo Montero werd tussen 1997 en 2005 vijf keer kampioen met Juventus, red.). Ik hoop het nummer eer aan te kunnen doen.”

Uitdaging

„Ik ben nog jong”, gaat de 19-jarige De Ligt verder. „Voor mijn leeftijd heb ik veel ervaring, maar vergeleken met mijn Juve-ploeggenoten niet. Van hen kan ik leren.”

De Nederlander liet de namen Ronaldo, Giorgio Chiellini en Gianluca Buffon vallen. „Ik wil elke dag van hen leren. Het wordt een grote uitdaging, maar daar houd ik juist van.”