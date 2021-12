Vechter in publiek gewond na een van grootste stunts ooit in UFC

Sport

’Tyson Fury stapte met zware blessure boksring in tegen Deontay Wilder’

De wereldkampioen boksen in het zwaargewicht, Tyson Fury (33), is geopereerd aan allebei zijn ellebogen. Dit nadat hij - zo nu blijkt - met een zware blessure de ring in was gestapt voor zijn WK-gevecht tegen Deontay Wilder. Dit zegt zijn vader John Fury tegenover BT Sport.