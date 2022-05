Paul Logan eist miljoenen van Floyd Mayweather

Tien maanden na het gevecht tussen de twee bekende Amerikanen zegt Logan nog altijd niet volledig te zijn betaald door de steenrijke Mayweather, een van de rijkste sporters ter wereld. Het tweetal stond vorig jaar juni in het Hardrock Stadium in Miami tegenover elkaar. Logan hield knap stand tegen Mayweather, die vol lof was. Al gaf de laatste later wel toe dat hij zijn landgenoot had gespaard.

Logan heeft nu besloten zijn gelijk te gaan halen in de rechtbank. De 27-jarige Logan beweert al maanden dat hij niet genoeg geld heeft ontvangen. Meer dan een miljoen mensen betaalden geld (pay-per-View) om het opvallendende gevecht te mogen gadeslaan.

Logan zegt nu tegen TMZ. ,,Hij heeft mij niet volledig betaald. Dat is een feit. Ik krijg nog een paar miljoen. We gaan dit nu in de rechtbank uitvechten. Gefeliciteerd met je tocht naar de gevangenis, Floyd.”