Pole voor Leclerc, plek vier voor Verstappen na chaos in Monaco

Tijdens de vrije trainingen moest Verstappen steevast zijn meerdere erkennen in de Ferrari’s en ook zijn ploeggenoot Sergio Pérez was keer op keer sneller. In q1 was de Nederlander weliswaar sneller dan de Mexicaan uit zijn eigen stal, maar George Russell, Esteban Ocon en Lando Norris nestelden zich verrassend voor de wereldkampioen. Na de eerste kwalificatie - waarin er een rode vlag was na een lekke band voor Yuki Tsunoda - vielen Zhou Guanyu, Nicholas Latifi, Pierre Gasly, Lance Stroll en Alexander Albon uit.

In q2 werden de tijden van de trainingen weer gerespecteerd. Verstappen ging als vierde door op ruim een kwart tel van Leclerc. Tsunoda, Valtterri Bottas, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen en Mick Schumacher waren niet snel genoeg voor een plek bij de eerste tien.

Aan het begin van q3 zette Leclerq gelijk een razendsnelle tijd neer van 1.11,376. De rest bleef daar minimaal twee tienden van een seconden achter bij de eerste poging. Verstappen probeerde wel, maar leek vooral te forceren. Dat deed Pérez ook. Hij vloog tijdens de laatste poging uit de bocht, waarna Sainz er tegenaan knalde zonder al te veel erg.