Valencia krijgt slecht nieuws over Justin Kluivert in strijd tegen degradatie

De oud-speler van onder meer Ajax en AS Roma maakte dit seizoen vijf doelpunten in La Liga voor Valencia, dat met 27 punten onder de degradatiestreep staat. Kluivert is samen met Edinson Cavani de topscorer van Valencia in competitieverband.

De club meldt niet hoelang de tweevoudig international van Oranje aan de kant staat, maar volgens Spaanse media kan dat wel enkele weken gaan duren. Valencia heeft 2 punten minder dan Real Valladolid, dat net boven de degradatiestreep bivakkeert.