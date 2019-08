Afscheid van oermens Simon Schouten

ANDIJK - Als hij iets in zijn kop had, kon niemand hem meer tegenhouden. Daarom is het abrupte afscheid van Simon Schouten ook een groot gemis voor het marathonschaatsen. De Andijkse tulpenzoon had patent op overwinningen in bizarre omstandigheden. Zware sneeuwval, striemende windvlagen en slecht ijs; Schouten vond het heerlijk. ,,Niet iedereen kon met extreme omstandigheden omgaan. Maar ik wel.”