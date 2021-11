Sport kort: Engeland verliest weer een voetbalheld van WK 1966

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Engelse wereldkampioen Ron Flowers overleden

11.54 uur: Engeland heeft weer afscheid moeten nemen van een lid van de nationale voetbalploeg die in 1966 het WK in eigen land won. Ron Flowers overleed op 87-jarige leeftijd. Flowers speelde 49 interlands voor zijn land en maakte daarin tien doelpunten.

De middenvelder droeg vrijwel zijn hele carrière het shirt van Wolverhampton Wanderers. Tussen 1952 en 1967 speelde Flowers ruim vijfhonderd wedstrijden voor de Wolves, waarmee hij in de jaren 50 drie keer kampioen van Engeland werd. In 1960 won hij met zijn club ook de FA Cup. Flowers werd in 2015 benoemd tot vicevoorzitter van Wolverhampton Wanderers.

Flowers deed met Engeland mee aan de WK's van 1962 en 1966. Tijdens het toernooi in eigen land kwam hij niet van de bank af. Enkele weken geleden overleden met Jimmy Greaves en Roger Hunt al twee andere spelers uit de 'gouden' WK-ploeg. Vorig jaar vielen uit die selectie Jack Charlton, Nobby Stiles, Norman Hunter en Peter Bonetti weg.

Flowers kreeg bij de laatste jaarwisseling een Britse ridderorde, voor al zijn verdiensten voor het voetbal.

Haarlemse Honkbalweek verandert opzet en duurt korter

11.50 uur: De Haarlemse Honkbalweek verandert van opzet en gaat nog maar acht dagen duren. Het toernooi duurde voorheen tien dagen. Het evenement hoopt met het gewijzigde format aantrekkelijker te worden voor publiek en partners.

Het toernooi begint volgend jaar op vrijdag 8 juli en eindigt precies een week later, op vrijdag 15 juli. Normaliter werd de finale op een zondag gespeeld.

„Om aan te sluiten bij de internationale ontwikkelingen en de koers van de internationale federatie zullen de wedstrijden tijdens de Honkbalweek Haarlem zeven innings lang zijn. Met deze beslissing is het mogelijk om drie wedstrijden per dag te kunnen faciliteren en levert het toernooi meer ruimte voor momenten van beleving en vermaak”, aldus de organisatie.

De sponsorinkomsten van het toernooi liepen licht terug. Bovendien zijn de kosten, onder meer voor het onderbrengen van de teams, lager als het toernooi korter duurt.

Nederland, Taiwan, Japan en Italië hebben hun deelname al toegezegd. De organisatie hoopt ook op de Verenigde Staten, maar de deelname van de Amerikanen is nog onzeker in verband met het coronavirus.

In 2018 werd de laatste editie gewonnen door Japan. Vorig jaar ging het evenement, dat eens in de twee jaar wordt georganiseerd, niet door.

Twee rodelaars testen positief bij olympisch testevent in Beijing

09.36 uur: Twee rodelaars hebben tijdens een testevenement voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Beijing positief getest op het coronavirus. Beiden zijn overgebracht naar een quarantainehotel.

De namen van de twee rodelaars zijn niet bekendgemaakt. Volgens Huang Chun van het organisatiecomité gaat het om twee sporters uit hetzelfde land.

Op de rodel- en bobsleebaan in Yangqing, die is aangelegd voor de Spelen in Beijing, raakte enkele dagen geleden de Poolse rodelaar Mateusz Sochowicz gewond bij een trainingsongeval. Daarbij brak hij een knieschijf en liep hij een diepe vleeswond in zijn been op. De Pool botste tijdens een afdaling op een gesloten poortje, dat eigenlijk open had moeten staan. Er zijn inmiddels maatregelen getroffen.

Basketballers Clippers boeken zesde zege op rij in NBA

07.47 uur: De basketballers van Los Angeles Clippers hebben in de NBA de zesde opeenvolgende zege geboekt. In het eigen Staples Center werd het mede dankzij 27 punten van uitblinker Paul George 112-109 tegen Miami Heat.

De Clippers keken in zowel het eerste als tweede kwart continu tegen een achterstand aan. Halverwege het duel leidde Heat met 58-56. Ook met nog iets minder dan vijf minuten te spelen had de ploeg uit Miami een voorsprong, dankzij liefst elf punten op rij van Kyle Lowry. Toch waren het de Clippers die voor de zevende keer dit seizoen wisten te winnen. Ze hebben in de Western Conference een beter winstsaldo dan stadgenoot Los Angeles Lakers: 7-4 om 7-5.

Het was voor de Clippers, die moeizaam aan het seizoen waren begonnen, al de zesde keer op rij dat ze Miami Heat wisten te verslaan. De laatste nederlaag tegen de ploeg dateert van december 2018.

Utah Jazz werd voor het eerst in eigen huis verslagen. Indiana Pacers was met 111-100 te sterk in Salt Lake City. Malcolm Brogdon was namens de Pacers goed voor 30 punten, zijn hoogste aantal van dit seizoen.

Badosa laat eerste geplaatste Sabalenka kansloos op WTA Finals

07.40 uur: De Spaanse Paula Badosa heeft op de WTA Finals de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka in twee sets kansloos gelaten. Het werd in het Mexicaanse Guadalajara 6-4 6-0 voor de nummer 10 van de wereld, die nu zeven duels op rij heeft gewonnen.

De 23-jarige Badosa baarde tegen Sabalenka opzien door de laatste tien games te winnen. Na vijf kwartier maakte ze het af op haar eerste wedstrijdpunt.

In aanloop naar de WTA Finals had Badosa het WTA-toernooi van Indian Wells gewonnen.

Eerder op de dag had Maria Sakkari uit Griekenland de Poolse Iga Swiatek met 6-2 6-4 verslagen.