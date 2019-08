Primeur voor Schumacher in Boedapest

De twintigjarige Duitser startte in Hongarije vanaf pole position en gaf die leidende positie niet meer uit handen. De Prema-coureur hield de jagende Japanner Nobahuru Matsushita achter zich.

Nyck de Vries eindigde als zesde, een plekje voor Nicholas Latifi. Daardoor is de voorsprong van de leidende De Vries op de Canadees in de strijd om het wereldkampioenschap opgelopen van 28 naar 30 punten. Zaterdag won Latifi nog de hoofdrace, voor De Vries. Over het hele weekend gezien liep Latifi slechts een puntje in op de Nederlander. In de Formule 2 zijn nog vier race-weekenden te gaan.