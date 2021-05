Valtteri Bottas: ’Teamgenoten werken daar daadwerkelijk met elkaar samen’

Valtteri Bottas traint vaak samen met zijn Australische vriendin Tiffany Cromwell, die professioneel wielrenster is. Ⓒ FOTO Getty Images

MONTE CARLO - De Grand Prix van Monaco staat bekend om de pracht en praal en het jetsetgevoel. Toch is de nabije omgeving eveneens het domein van wielrenners, zowel voor professionals als hobbyisten. Ook veel Formule 1-coureurs verkennen de bergen per fiets. Valtteri Bottas gaat nog een stapje verder, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.