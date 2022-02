Premium Het beste van De Telegraaf

’Even iets ongezonds eten’ Lindsay van Zundert kijkt uit naar ijs en pizza

De pas 17-jarige Lindsay van Zundert schittert tijdens de olympische finale van het kunstschaatstoernooi. Ⓒ EPA

PEKING - Het was vaak best lastig, en daardoor bijzonder knap hoe Lindsay van Zundert zich staande hield op deze Winterspelen. Na een feilloze korte kür bleef de 17-jarige debutante ook koelbloedig in de finale. Ja, er waren hier en daar wat foutjes, maar ver weg van haar familie - van wie ze nog nooit zo lang gescheiden was - leverde de kunstrijdster met een achttiende plek een wereldprestatie. „Ik heb wel een paar keer in bed een traan gelaten, omdat ik ze een knuffel wilde geven. Vooral mijn zusje Fay, die ik heel erg mis.”