Diepe ontgoocheling en trots bij roeisters na cadeau gegeven goud

Marieke Keijser en Ilse Paulis met hun bronzen medailles. Ⓒ HH/ANP

Tokio - De ene snoek is de andere niet, zo bleek op de deining van de Sea Forest Waterway. Waar Dirk Uittenbogaard en de bemanning van de gouden dubbelvier een mishaal te boven kwamen, daar werd de ‘snoek’ van Marieke Keijser de lichte dubbeltwee fataal. In één klap viel de gouden plak in het water, wat restte was het brons.