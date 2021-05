Nathan Aké kritisch ondanks zege: ’Niet mijn beste wedstrijd’

„Het was niet mijn beste wedstrijd en ik moet hier van leren”, schrijft de linkspoot op zijn twitteraccount. „Maar natuurlijk ben ik blij met de drie punten en feliciteer ik Ferran Torres met zijn hattrick. Op naar de volgende wedstrijd!”

Nadat City midweeks zonder te spelen zelf kampioen was geworden door een misstap van Manchester United, had trainer Pep Guardiola een aantal vaste waarden aan de kant gehouden. Zo speelden onder meer doelman Ederson, John Stones, Kevin de Bruyne, Ruben Dias, Fernandinho, Aymeric Laporte, Phil Foden en Riyad Mahrez niet.

Aké speelde wel en kwam met zijn ploeg zowel met 1-0 als 3-2 achter. Mede door de drie goals van de Portugees Ferran Torres zetten de Citizens hun landstitel uiteindelijk toch nog kracht bij door een 3-4 overwinning. Aké kwam in zijn eerste seizoen bij Manchester City, mede vanwege hamstringblessures, nog niet verder dan tien duels in de Premier League. Ook in de Champions League kwam de Hagenaar pas twee keer in actie.

Met nog twee competitiewedstrijden én de Champions League-finale in het vooruitzicht kan Aké aan nog wat extra duels komen in de aanloop naar het EK. De 26-jarige verdediger zit bij de laatste 34 spelers van bondscoach Frank de Boer voor de selectie van het Nederlands elftal voor het EK.

