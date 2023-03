AA Gent-spits Orban zorgt voor snelste ’Europese’ hattrick aller tijden

Na 37 minuten was het al 0-4. De Nigeriaan Gift Emmanuel Orban nam de eerste drie treffers voor zijn rekening, een onvervalste hattrick. Dit alles gebeurde in exact drie minuten en 24 seconden, een nieuw Europees record. Nooit eerder scoorde een speler sneller drie keer op een rij in de Champions League, de Europa League of de Conference League.

Vervolgens scoorde ook Hugo Cuypers nog in de eerste helft voor de Belgische subtopper.

In de slotminuten scoorde Adnan Januzaj voor de Turkse formatie.