Max Verstappen viert feest met Rico Verhoeven en bedankt fans: ’Steun is ongelooflijk’

,,Een geweldig resultaat. Zeker na de moeilijke vrijdag. We hebben met het hele team keihard gewerkt om het om te draaien. Vandaag voelde de auto een stuk beter aan. Een kwalificatie-ronde hier is heel bijzonder’, aldus Verstappen, die zijn de pole position award ontving uit handen van Rico Verhoeven en het dolenthousiaste publiek bedankte. ,,Het is super om zoveel oranje te zien. De steun die ik dit hele weekeinde krijg is ongelofelijk.”

Verstappen, die ten opzichte van zijn concurrenten een vers setje zachte banden opspaarde, heeft zondag (15.00 uur) Charles Leclerc naast zich op de eerste rij. De Ferrari-coureur kwam slechts 21 duizendsten van een seconde tekort. ,,Aan het begin van de kwalificatie was ik een beetje bang, want Max was op gebruikte banden veel sneller dan wij. De auto werd daarna steeds beter. Het was heel close, dat zal het tijdens de race denk ik ook zijn”, stelt Leclerc. ,,We zijn hier gelukkig een stuk sterker dan vorige week op Spa-Francorchamps.”