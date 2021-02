Marathonschaatser Arjan Stroetinga stopt

Stroetinga won onlangs zilver op de massastart bij de WK afstanden. Dat blijkt nu zijn laatste optreden te zijn geweest. „Ik heb een mooie carrière gehad en kan nu nog zeggen dat ik in mijn laatste jaar met de besten mee kon”, vertelt Stroetinga bij Omrop Fryslan. Dat hij nu stopt met schaatsen, betekent ook dat hij de mass-start op de Spelen laat schieten.

Stroetinga won 58 marathons op kunstijs. Hij werd bovendien zevenmaal Nederlands kampioen marathon op kunstijs. Op natuurijs wist hij het Open NK op de Weissensee en de 100 van Eernewoude te winnen.

Ook op de langebaan was Stroetinga succesvol, met onder meer in 2015 goud op de massastart bij de WK afstanden in Heerenveen en een jaar later in Kolomna op de ploegenachtervolging.