’Fake news’-uitspraak komt als boemerang terug bij UCI-voorzitter

De Franse voorzitter van de internationale wielerunie had kritiek van wielrenners op de rennersvakbond CPA in een persconferentie „fake news”, oftewel nepnieuws genoemd.

„Ik kan niet accepteren dat er nepnieuws wordt gebruikt met als doel het destabiliseren van de CPA die zijn werk doet en het officiële vertegenwoordigend lichaam voor de renners bij de UCI blijft”, zei Lappartient. De wielrenners en ploegen zelf hebben kritiek op de rennersvakbond die wordt geleid door oud-prof Gianni Bugno, bijvoorbeeld over de wijze waarop de renners worden gerepresenteerd bij de bond en de mate van inspraak die ze hebben. Lappartient verdedigde de CPA en zei dat de bond de enige vertegenwoordigende partij is die de UCI erkent.

Steven Kruijswijk reageerde op de door Lappartient gebruikte vermelding #wearetheriders. ”#WeAreTheRiders. Ja dat klopt inderdaad. Jij gedraagt je alsof je de coureurs bent... zonder dat de wielrenners een echte stem hebben.” De Belgische wielrenner Edward Theuns vraagt zich dat ook af. „Werkt voor de coureurs? Wat een schande”, zei hij.

De renners willen een stem per renner in de vertegenwoordiging en niet worden vertegenwoordigd door een renner per land. „We willen een ”één coureur één stem”-systeem. Daar is niets neps aan”, reageerde Robert Gesink.