Pogacar blijft geloven in eindzege Tour: ’Het kan nog steeds’

„Het kan nog steeds, ik ben een optimistisch mens. Morgen ga ik het weer proberen. Die rit is lastiger dan deze”, vertelde de Sloveense kopman van UAE Team Emirates, die de afgelopen twee jaar de Tour de France won.

Het was wellicht hopen tegen beter weten in. Pogacar hield het woensdag bij één aanval, kort voor de top van de Col de Val Louron-Azet. Vingegaard volgde schijnbaar moeiteloos. De Deen van Jumbo-Visma bereikte met Pogacar en diens Amerikaanse ploeggenoot Brandon McNulty de voet van de slotklim en moest alleen in het korte sprintje voor de dagzege buigen voor de Sloveen.

„Het team reed geweldig vandaag. We zijn maar met z’n vieren. We kunnen trots zijn dat we hier de rit winnen, zonder Rafal (Majka), zonder George (Bennett), zonder Marc (Soler) ook”, vertelde Pogacar, die nog slechts drie ploeggenoten over heeft deze Tour. Behalve McNulty zijn dat de Deen Mikkel Bjerg en de Zwitser Marc Hirschi. „Meer dan we vandaag deden kunnen we niet doen. Brandon verdient een speciale vermelding voor wat hij vandaag heeft gedaan. Voor nu ben ik tevreden met mijn ritwinst. Ik heb alles gegeven.”