Derde zege op rij voor Ten Hag met Manchester United

Na 22 minuten spelen opende Jadon Sancho de score voor Manchester in het King Power Stadium. Na aangeven van Marcus Rashford wist hij doelman Danny Ward te omspelen en de bal over de doellijn te tikken.

Er was opnieuw geen basisplaats voor Cristiano Ronaldo. Ruim 20 minuten voor tijd kwam de Portugees alsnog in het veld. Even was hij dicht bij de 2-0, maar zijn halve omhaal verdiende meer. Ook in de vier minuten extra tijd werd er niet meer gescoord.

Erik ten Hag Ⓒ AFP

Oud-Feyenoorder Tyrell Malacia verscheen aan de aftrap evenals oud-Ajacied Lisandro Martínez.

United heeft na vijf duels 9 punten en staat op de vijfde plaats, achter Arsenal, Manchester City, Tottenham Hotspur en Brighton & Hove Albion. Leicester is slecht aan het seizoen begonnen en heeft pas 1 punt.

Zondag neemt Manchester United het op tegen koploper Arsenal.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League