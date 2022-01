Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid en FC Barcelona houden situatie nauwlettend in de gaten Het spel is op de wagen en Erling Haaland begint te morren: ’Dortmund zet me onder druk’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Erling Haaland scoorde twee keer tegen SC Freiburg. Ⓒ ProShots

Erling Haaland is een van de meest begeerde spelers van dit moment. Vrijwel elke grote club volgt de verrichtingen van de Noor van Borussia Dortmund, die klaar lijkt voor een stap naar absolute top. Het spel is inmiddels op de wagen. De clubleiding van BVB wil het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid om zo te kunnen voorsorteren op een eventueel vertrek en dat is tegen het zere been van de goalgetter.