La Liga: Villarreal mengt zich in strijd Champions League-ticket

Villarreal heeft nu 47 punten, evenveel als Real Sociedad en Getafe, maar twee minder dan nummer vier Atlético Madrid. Die drie ploegen moeten nog in actie komen in de dertigste speelronde. De eerste vier ploegen in La Liga plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League.

Gerard maakte het enige doelpunt. Hij scoorde al in de 11e minuut op aangeven van Ruben Peña.

Real Mallorca verzuimde om afstand te nemen van de degradatieplekken. De nummer 18 speelde 1-1 tegen hekkensluiter Leganés en blijft met 26 punten op die plaats staan. Leganés heeft twee punten minder. Salva Sevilla had Mallorca al in de 9e minuut uit een vrije trap op voorsprong geschoten. Oscar Rodriguez maakte eveneens uit een vrije trap vlak voor tijd gelijk.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in La Liga.