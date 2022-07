Anne Terpstra weer Nederlands kampioen mountainbike

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Anne Terpstra naar zevende nationale MTB-titel

13:04 uur Anne Terpstra is in Spaarnwoude Nederlands kampioene mountainbike geworden bij de elite-vrouwen. Al in de eerste ronde liet ze haar concurrentes achter zich en soleerde naar de winst.

„Ik startte de eerste ronden vrij fanatiek en kon daarna mijn positie consolideren. Er wacht nog een druk programma de komende weken, met twee wereldbekers, het EK en WK MTB. Als ik voor de titel tot het gaatje had moeten gaan, had ik dat zeker gedaan. Nu hoefde het niet”, aldus Terpstra. „De vorm is goed, getuige ook mijn winst in de wereldbeker van Vallnord van vorige week, hopelijk kan ik die lijn doortrekken richting de belangrijke evenementen die er nu aankomen. Deze zege geeft alvast vertrouwen.”

Matthews verlengt contract bij BikeExchange-Jayco

12:42 uur Michael Matthews fietst ook de komende jaren voor BikeExchange-Jayco. De 31-jarige Australiër verlengde zijn contract tot 2025, meldt de Australische ploeg voor aanvang van de slotrit in de Ronde van Frankrijk.

De 31-jarige Matthews keerde vorig jaar terug naar BikeExchange-Jayco nadat hij vier jaar voor Sunweb had gereden. Eerder kwam hij van 2013 tot 2016 al uit voor BikeExchange-Jayco.

Matthews won vorige week de veertiende etappe in de Tour. Hij heeft 39 overwinningen achter zijn naam staan. Matthews werd in 2015 wereldkampioen.

De Brit Simon Yates verlengde vrijdag zijn contract bij BikeExchange-Jayco tot 2024.

Woods mist slotrit Tour na positieve coronatest

12:36 uur Michael Woods kan zondag niet meedoen aan de laatste etappe van de Ronde van Frankrijk. De Canadese wielrenner van het team Israel - Premier Tech testte positief op het coronavirus.

Israel - Premier Tech heeft nu nog vier wielrenners over in de Tour. Eerder vielen Chris Froome en Simon Clarke al uit door een coronabesmetting. Jakob Fuglsang verliet de Ronde van Frankrijk na een zware val waar hij een gekneusde rib aan overhield.

Beachvolleybalsters Van Driel en Piersma naar finale in Agadir

11:16 uur Beachvolleybalsters Mexime van Driel en Emma Piersma hebben bij het Challenge-toernooi in het Marokkaanse Agadir de finale gehaald. Het Nederlandse duo was in de halve eindstrijd met 21-19 21-19 te sterk voor de Italiaanse vrouwen Marta Menegatti en Valentina Gottardi.

Van Driel en Piersma zijn de nummers 17 van de plaatsingslijst. In de finale nemen ze het op tegen het Canadese koppel Megan en Nicole McNamara of de Tsjechische speelsters Barbora Hermannova en Marie-Sara Stochlova.

In het mannentoernooi staan Matthew Immers en Stefan Boermans in de halve finales.

2,3 miljoen mensen zien Oranjedames verliezen in kwartfinale EK

08:45 uur Ruim 2,3 miljoen mensen hebben zaterdagavond op tv gezien hoe de Nederlandse voetbalsters in de kwartfinale van het EK werden uitgeschakeld door Frankrijk. Het was daarmee verreweg het best bekeken programma van de avond, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Niet alleen de wedstrijd zelf, ook de voor- en nabeschouwing trokken bekijks. Naar de voorbeschouwing keken 773.000 mensen en de nabeschouwing werd gezien door bijna 1,2 miljoen mensen.

Meer dan de helft van de top 10 bestond uit programma’s rond sportevenementen, zoals de Tour de France en het WK Atletiek.