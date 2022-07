Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

AZ sluit voorbereiding af met zege op Bologna

23.20 uur: AZ heeft de oefenwedstrijd tegen Bologna met 1-0 gewonnen. De Alkmaarders wonnen door een doelpunt van Zico Buurmeester, kort voor rust.

De ploeg van Pascal Jansen speelt komende donderdag de return tegen Tuzla City in de tweede voorronde van de Conference League, en begint de Eredivisie op 7 augustus tegen Go Ahead Eagles.

Golfer Huizing eindigt als derde in Southport

21.32 uur: Golfer Daan Huizing is op een gedeelde derde plaats geëindigd op de Cazoo Classic in het Engelse Southport. De Nederlander liep zijn laatste ronde in 69 slagen. Hij finishte met een totaal van 276 slagen. Hij vierde zijn beste prestatie op de Europese tour.

De Schot Richie Ramsay schreef het toernooi op zijn naam met 274 slagen. De Engelsman Paul Waring eindigde als tweede met een totaal van 275 slagen.

Nordemann en Terpstra nationaal kampioenen mountainbiken

20.11 uur: David Nordemann en Anne Terpstra zijn de nieuwe Nederlands kampioenen mountainbiken. Terpstra was bij de vrouwen Lotte Koopmans te snel af. Bij de mannen werd Stan Godrie tweede.

De 31-jarige Terpstra, vorig jaar goed voor zilver op de WK, werd in 2013, 2014, 2015, 2016 2018 en 2020 ook al Nederlands kampioen.

Goud voor beachvolleyballers Immers en Boermans in Agadir

20.09 uur: Beachvolleyballers Matthew Immers en Stefan Boermans hebben het Challenge-toernooi in het Marokkaanse Agadir gewonnen. In de finale versloegen ze de Noren Mathias Berntsen en Hendrik Nikolai Mol in twee sets. Het werd 21-13 21-8 voor Immers en Boermans.

Eerder op de avond grepen Mexime van Driel en Emma Piersma al het goud bij de vrouwen. In de finale zagen ze hun tegenstander, het Tsjechische koppel Barbora Hermannova en Marie-Sara Stochlova, in de tweede set opgeven door een blessure. Op dat moment stond het Nederlandse tweetal al op voorsprong. Van Driel en Piersma wonnen de eerste set met 22-20 en zagen de tegenstander bij een stand van 15-13 in de tweede set opgeven.

Musetti verrast Alcaraz in Hamburg en boekt eerste zege

18.32 uur: Lorenzo Musetti uit Italië heeft het ATP-toernooi van Hamburg op zijn naam geschreven. De nummer 62 van de wereld was in drie sets verrassend te sterk voor Carlos Alcaraz uit Spanje, de mondiale nummer 6. Het werd 6-4 6-7 (8-6) 6-4 voor Musetti.

Voor Musetti vierde zijn eerste zege van een ATP-toernooi. In Hamburg stond hij bovendien voor het eerst in een finale.

Musetti won in Hamburg de eerste set, maar liet in de tweede set vijf matchpoints liggen. Na bijna drie uur spelen sloeg Musetti in de derde set uiteindelijk toe op zijn zesde wedstrijdpunt.

Motorcrosser Bogers grijpt zege bij MXGP in Vlaanderen

18.11 uur: Motorcrosser Brian Bogers heeft de Grote Prijs van Vlaanderen in de MXGP gewonnen. Voor de 25-jarige Nederlander was het zijn eerste MXGP-zege. Bogers was op het circuit van Lommel de beste in de eerste manche en behaalde in de tweede manche een derde plek.

"Deze overwinning is voor mijn zoontje", glunderde Bogers, die twee weken geleden vader werd, na afloop voor de camera's van MXGP. "Ik kan dit gevoel niet omschrijven en geloof het eigenlijk nog steeds niet. Dit is geweldig", zei hij.

In Lommel betrad Bogers het podium met landgenoten Calvin Vlaanderen en Glenn Coldenhoff, die de tweede en derde plaats behaalden in het klassement. Vlaanderen eindigde in zowel de eerste als de tweede manche op de tweede plek. Coldenhoff eindigde in de eerste manche als vierde en was in de tweede manche de beste.

De Sloveen Tim Gasjer, de leider in het wereldkampioenschap, behaalde de zevende plek in het klassement na twee manches. Gasjer gaat nog wel aan de leiding in de strijd op het wereldkampioenschap (605 punten). Hij wordt gevolgd door de Zwitser Jeremy Seewer (483) en de Spanjaard Jorge Prado (465). Coldenhoff is met 442 punten en de vierde plek de beste Nederlander in het klassement. Bogers bezet met 332 punten plek zeven, Vlaanderen staat achtste (312).

Wereldkampioen Jeffrey Herlings komt dit seizoen niet in actie wegens een voetblessure.

Lazkano wint tweede rit van Ronde van Wallonië

17.50 uur: Oier Lazkano heeft de tweede etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. De Spanjaard, uitkomend voor Movistar, reed tijdens de rit over ruim 176 kilometer van Verviers naar Hervé in de kopgroep die achterhaald werd door het peloton. Vervolgens ontsnapte Lazkano opnieuw en kwam hij als eerste over de finish. De Belg Loïc Vliegen eindigde als tweede, voor de Spanjaard Jesús Herrada.

Robert Stannard kwam als vierde over de finish. De Australiër van Alpecin-Deceuninck neemt de leiderstrui over van Julian Alaphilippe, die op achterstand finishte. De Franse wereldkampioen van Quick-Step Alpha Vinyl was zaterdag in de eerste etappe de sterkste op de Muur van Hoei. Dat was voor de Fransman zijn tweede optreden sinds zijn rentree op de fiets na een zware val tijdens Luik-Bastenaken-Luik.

De Ronde van Wallonië telt vijf etappes en eindigt woensdag.

Haase verliest finale dubbelspel in Gstaad

16.44 uur: Robin Haase heeft met zijn Zwitserse dubbelpartner Philipp Oswald de finale van het ATP-toernooi in Gstaad verloren. Tomislav Brkic uit Bosnië en Herzegovina en Francisco Cabral uit Portugal bleken in twee sets te sterk. In Zwitserland werd het 6-4 6-4 voor Brkic en Cabral.

Haase en Oswald plaatsten zich zaterdag voor de finale door in de halve eindstrijd af te rekenen met de Italianen Lorenzo Sonego en Andrea Vavassori (7-5 3-6 10-3).

Eerder op zondag verloor Matwé Middelkoop met zijn dubbelpartner Rohan Bopanna uit India de finale van het ATP-toernooi van Hamburg. De Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliovaara waren in die finale in twee sets (6-2 6-4) te sterk.

Noorse tennisser Ruud prolongeert titel in Gstaad

15.19 uur: Casper Ruud heeft voor het tweede jaar op rij het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad gewonnen. De als eerste geplaatste Noor won in drie sets van Matteo Berrettini uit Italië, de nummer 2 van de plaatsingslijst: 4-6 7-6 (4) 6-2.

Het was voor de 23-jarige Noor, de mondiale nummer 5, zijn derde titel van dit seizoen. Eerder won Ruud al de graveltoernooien van Buenos Aires en Genève. Op Roland Garros haalde hij de finale, waarin hij verloor van Rafael Nadal.

Ruud herpakte zich op het gravel van Gstaad goed na de verloren eerste set en trok de tweede in de tiebreak naar zich toe. Op zijn tweede setpunt maakte hij het af. In de beslissende set liep de Noor door breaks in de derde en vijfde game uit naar een comfortabele 4-1-voorsprong. Hij benutte vervolgens zijn eerste wedstrijdpunt. Berrettini sloeg de service van Ruud terug, maar de bal belandde achter de lijn.

Berrettini had ook zijn derde titel van deze jaargang kunnen pakken. De 26-jarige Italiaan was al de beste op de grastoernooien van Stuttgart en Queen's. De nummer 15 van de wereld gold daardoor als outsider voor de titel op Wimbledon, maar hij trok zich in Londen terug wegens een positieve coronatest.

Middelkoop verliest dubbelfinale in Hamburg

14.40 uur: Matwé Middelkoop heeft met zijn dubbelpartner Rohan Bopanna uit India de finale van het ATP-toernooi van Hamburg verloren. De Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliovaara waren in twee sets (6-2 6-4) te sterk, in een partij die ruim een uur duurde. Eerder dit seizoen haalden Middelkoop en Bopanna samen de halve finales op Roland Garros.

In Hamburg verloren de 38-jarige Nederlander en de 42-jarige Indiër in de eerste game gelijk hun servicebeurt. In het vervolg van de set wisten ze niet terug te breken. Ook in de tweede set pakten Glasspool en Heliovaara gelijk een break, waarna de zege niet meer in gevaar kwam.

Beachvolleyballers Immers en Boermans bereiken finale in Agadir

13.52 uur: Beachvolleyballers Matthew Immers en Stefan Boermans staan in de eindstrijd van het Challenge-toernooi in het Marokkaanse Agadir. Het Nederlandse koppel won zondag in de halve eindstrijd in drie sets van de Australiërs Christopher McHugh en Paul Burnett. Het werd 21-12 17-21 15-6.

Immers en Boermans, die als vierde zijn geplaatst, treffen later de Zwitsers Marco Krattiger en Florian Breer of de Noren Mathias Berntsen en Anders Mol.

Anne Terpstra naar zevende nationale MTB-titel

13:04 uur Anne Terpstra is in Spaarnwoude Nederlands kampioene mountainbike geworden bij de elite-vrouwen. Al in de eerste ronde liet ze haar concurrentes achter zich en soleerde naar de winst.

„Ik startte de eerste ronden vrij fanatiek en kon daarna mijn positie consolideren. Er wacht nog een druk programma de komende weken, met twee wereldbekers, het EK en WK MTB. Als ik voor de titel tot het gaatje had moeten gaan, had ik dat zeker gedaan. Nu hoefde het niet”, aldus Terpstra. „De vorm is goed, getuige ook mijn winst in de wereldbeker van Vallnord van vorige week, hopelijk kan ik die lijn doortrekken richting de belangrijke evenementen die er nu aankomen. Deze zege geeft alvast vertrouwen.”

Matthews verlengt contract bij BikeExchange-Jayco

12:42 uur Michael Matthews fietst ook de komende jaren voor BikeExchange-Jayco. De 31-jarige Australiër verlengde zijn contract tot 2025, meldt de Australische ploeg voor aanvang van de slotrit in de Ronde van Frankrijk.

De 31-jarige Matthews keerde vorig jaar terug naar BikeExchange-Jayco nadat hij vier jaar voor Sunweb had gereden. Eerder kwam hij van 2013 tot 2016 al uit voor BikeExchange-Jayco.

Matthews won vorige week de veertiende etappe in de Tour. Hij heeft 39 overwinningen achter zijn naam staan. Matthews werd in 2015 wereldkampioen.

De Brit Simon Yates verlengde vrijdag zijn contract bij BikeExchange-Jayco tot 2024.

Woods mist slotrit Tour na positieve coronatest

12:36 uur Michael Woods kan zondag niet meedoen aan de laatste etappe van de Ronde van Frankrijk. De Canadese wielrenner van het team Israel - Premier Tech testte positief op het coronavirus.

Israel - Premier Tech heeft nu nog vier wielrenners over in de Tour. Eerder vielen Chris Froome en Simon Clarke al uit door een coronabesmetting. Jakob Fuglsang verliet de Ronde van Frankrijk na een zware val waar hij een gekneusde rib aan overhield.

Beachvolleybalsters Van Driel en Piersma naar finale in Agadir

11:16 uur Beachvolleybalsters Mexime van Driel en Emma Piersma hebben bij het Challenge-toernooi in het Marokkaanse Agadir de finale gehaald. Het Nederlandse duo was in de halve eindstrijd met 21-19 21-19 te sterk voor de Italiaanse vrouwen Marta Menegatti en Valentina Gottardi.

Van Driel en Piersma zijn de nummers 17 van de plaatsingslijst. In de finale nemen ze het op tegen het Canadese koppel Megan en Nicole McNamara of de Tsjechische speelsters Barbora Hermannova en Marie-Sara Stochlova.

In het mannentoernooi staan Matthew Immers en Stefan Boermans in de halve finales.

2,3 miljoen mensen zien Oranjedames verliezen in kwartfinale EK

08:45 uur Ruim 2,3 miljoen mensen hebben zaterdagavond op tv gezien hoe de Nederlandse voetbalsters in de kwartfinale van het EK werden uitgeschakeld door Frankrijk. Het was daarmee verreweg het best bekeken programma van de avond, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Niet alleen de wedstrijd zelf, ook de voor- en nabeschouwing trokken bekijks. Naar de voorbeschouwing keken 773.000 mensen en de nabeschouwing werd gezien door bijna 1,2 miljoen mensen.

Meer dan de helft van de top 10 bestond uit programma’s rond sportevenementen, zoals de Tour de France en het WK Atletiek.