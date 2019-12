Pulisic pakt ereprijs en evenaart voormalig AZ-spits

Het is de tweede keer dat de jonge vleugelaanvaller de ereprijs in de wacht sleept en met zijn 21-jaar is hij ook de jongste speler ooit die voor de tweede keer tot beste voetballer van het jaar benoemd is.

Pulisic, die in 2017 voor het eerst de prijs won, schaart zich in een illuster rijtje van Amerikaanse voetballers die meerdere malen wonnen: Landon Donovan werd het vier keer, Tim Howard, Clint Dempsey en voormalig AZ-spits Jozy Altidore wonnen de prijs twee keer.

Pulisic heeft zijn uitverkiezing mede te danken aan zijn goede seizoen bij Chelsea. De Amerikaan moest zich in eerste instantie in de basis van Frank Lampard knokken, maar lijkt nu onomstreden.

„Ik voel mij vereerd dat ik ben gekozen tot Amerikaans Voetballer van het Jaar”, zegt Pulisic op Twitter. „Alle genomineerden hadden een geweldig seizoen en zouden waardevolle winnaars zijn. Ik wil mijn familie bedanken voor alle steun en ook de supporters, die geweldig zijn. Alles wordt steeds beter en ik heb zin in wat komen gaat.”