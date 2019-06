Verstappen: ’De auto gedroeg zich wat vreemd’

„Mijn ronde was niet helemaal top, omdat de auto zich in de laatste twee bochten wat vreemd gedroeg”, zegt de coureur van Red Bull Racing tegenover verstappen.nl. „Dat moeten we nog even nakijken. Ik denk dat we anders wel in de buurt van de rondetijd van Ferrari hadden gezeten.”

Lewis Hamilton (eerste), Valtteri Bottas (tweede) en Charles Leclerc (derde) gaan Verstappen zondagmiddag voor tijdens de startopstelling. „Ik denk dat we anders wel in de buurt van de rondetijd van Ferrari hadden gezeten. Het lijkt er nu op dat McLaren dicht bij ons in de buurt zit, maar normaal gesproken zouden we toch drie, vier tienden voor hen moeten zitten. Maar goed, we hebben weer gemaximaliseerd en ik ben blij om op de tweede startrij te staan.”

De van richting veranderde wind speelde in Q3 een rol. „De auto’s zijn het hele jaar al gevoelig voor de wind en dat is niet erg fijn”, aldus Verstappen. „Tijdens mijn eerste ronde in Q3 had ik een momentje in bocht zes, dus dat was niet ideaal. Je moet er gewoon mee proberen om te gaan. Voor een plaats op het podium hebben we wat geluk nodig. Ik verwacht niet dat we met Mercedes kunnen vechten, hopelijk wel met de Ferrari’s. Het zal lastig gaan worden, maar we staan in ieder geval weer op een goede startpositie ten opzichte van die in Canada. We gaan ons best doen.”

