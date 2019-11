Hoofdrol Messi in jubileumduel

Lionel Messi viert de 2-0 voor FC Barcelona. Ⓒ REUTERS

FC Barcelona overwintert in de Champions League. Mede dankzij een treffer en twee assists van Lionel Messi, die zijn zevenhonderdste wedstrijd voor Barça speelde, wonnen de Catalanen van Borussia Dortmund. In Camp Nou werd het 3-1 voor de Catalanen. De Spaanse topclub is nu al 35 Europese wedstrijden ongeslagen in eigen huis.