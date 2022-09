Ajax verslikt zich opnieuw in kwelgeest AZ

Ajax verkwanselde door de nederlaag de koppositie (op doelsaldo weliswaar) aan PSV, terwijl AZ opstoomde naar de derde plaats. De ploeg van Jansen is bovendien met vijf zeges en twee gelijke spelen nog altijd ongeslagen.

Mees de Wit

Waar Ajax geen concessies had gedaan aan de basiself, de Amsterdammers opereerden in de Liverpool-opstelling, daar had Pascal Jansen een verdedigend foefje ingebouwd. Niet Myron van Brederode, de linksbuiten die altijd ‘hoog’ op de flank staat geposteerd, maar de verdedigende Mees de Wit mocht het tegen de club die hem opleidde laten zien.

Ajax kreeg na zes minuten de eerste kans: Steven Bergwijn bracht na een goede actie van Kenneth Taylor spits Mohammed Kudus in stelling, maar zijn schot werd geblokt door Bruno Martins Indi, de enige AZ’er die deze week werd uitgenodigd door bondscoach Louis van Gaal.

Zeven Oranje-Ajacieden

Ajax telde zeven Oranjespelers in de basisopstelling. Eén daarvan, Remko Pasveer, redde in de zesde minuut stijlvol op een inzet van Jens Odgaard. Een andere Oranjeklant, Daley Blind, verzond een minuut later een splijtende dieptebal van 40 meter op Kenneth Taylor, komende week debuterend in het keurkorps van Van Gaal. Taylor legde de bal met de aanstormende Hobie Verhuls in aantocht breed op Kudus: 0-1.

Mohammed Kudus maakt de 0-1 Ⓒ ANP Pro Shots

Nadat een charge van Mees de Wit met een rood randje op Jurriën Timber door Bas Nijhuis en zijn hulpkrachten onbestraft was gebleven, schoot Tijjani Reijnders halverwege de eerste helft na een fikse rush in de handen van Pasveer. Uit een fijne vrije trap van dezelfde Reijnders, vanaf de rechterkant van het veld, schoot ex-Ajacied Dani de Wit bij de tweede paal voorlangs. Het scheelde niks.

Vier op een rij

Vlak voor rust ging Devyne Rensch gruwelijk in de fout. De rechtsback kon een pass op Mees de Wit eenvoudig onderscheppen, maar raakte de bal in een sliding helemaal verkeerd en lanceerde De Wit. Die aarzelde niet en klopte Pasveer met diagonale uithaal: 1-1. De gelijkmaker was verdiend.

Mees de Wit schiet de 1-1 binnen. Ⓒ ANP Pro Shots

De eerste helft kreeg door de vele blessureonderbrekingen nog vijf minuten extra speeltijd, waarin Martins Indi geblesseerd uitviel en werd vervangen door de achttienjarige Maxim Dekker. De derby leek met 1-1 de rust in te gaan, totdat Pantelis Hatzidiakos een bal in het hart van de defensie ruimde en daarmee plots Odgaard, uit het oog verloren door Timber en Rensch terwijl Bassey , vrij voor Pasveer zette. De Deen schoot raak en wist daarmee voor de vierde keer op rij te scoren: 2-1.

Paal Reijnders

Ajax keerde met Davy Klaassen voor Taylor terug uit de kleedkamer, maar deden allesbehalve met overtuiging. Sterker: Reijnders trof in de 47e minuut via de handen van Pasveer de paal, uit een ingooi van Hatzidiakos die door Dani de Wit was doorgekopt. Rond het uur was Sugawara tot tweemaal toe eveneens dichtbij de 3-1.

Waar Ajax, met Brobbey als verse kracht, werd verwacht, daar bleef AZ doordenderen en de ruim 18.000 toeschouwers vermaken. Odgaard zag een dwarrelende poeier schitterend gekeerd door Pasveer, de beste Ajacied van de late zondagmiddag.

Er waren veel verbeten duels. Ⓒ ANP Pro Shots

Ballen van lijn

Een Amsterdams offensief kon echter niet uitblijven en dat kwam er dan ook. Zo moest schaduwspits Dani de Wit eraan te pas komen om een schot van Kudus van de lijn te werken. Even later evenaarde Reijnders dit kunststukje, opnieuw uit een schot van Kudus. Ajax appelleerde voor hands, maar dat was het niet.

En zo ging de wedstrijd op en neer. Invaller Lucas Ocampos dirigeerde een kopbal richting de kruising, maar de inzet was te zacht en dus een prooi voor Verhulst. De keeper moest nog vaker in actie komen, Tadic schoot nog net naast en Nijhuis negeerde nog een mogelijk strafschop voor Ajax. De wedstrijd ging door tot de 100e minuut. En zo won AZ, niet voor de eerste in de laatste vier jaar, van Ajax.