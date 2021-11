Liverpool-legende Ray Kennedy (70) overleden

Hij scoorde in 212 wedstrijden voor Arsenal 71 maal, won de First Division en FA Cup in 1971, voordat hij in 1974 naar Liverpool verkaste. Daar groeide hij uit tot een clublegende.

In zijn acht jaar op Anfield scoorde hij 72 keer in 393 wedstrijden. Bij The Reds won hij vijf landstitels en drie Europa Cups. Na Liverpool speelde hij nog kort voor Swansea City en Hartlepool United en was hij ook nog even speler-manager bij het Cypriotische Pezoporikos.

In een clubstatement laat Liverpool weten dat Kennedy - die 11 grote prijzen won met de club - ’legendarisch was’.