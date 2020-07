Oefenduel PSV kort voor aftrap afgelast vanwege coronageval

De PSV-selectie speelt nu een onderling duel op het hoofdveld van de PSV Academy.

De wedstrijd met UNA had voor nieuwe trainer Roger Schmidt zijn debuut betekend. De Duitser is sinds deze zomer actief in Eindhoven.

Schmidt is de opvolger van Ernest Faber, die als interim-trainer het stokje overnam van de halverwege het seizoen ontslagen Mark van Bommel.

Onder Faber eindigde PSV uiteindelijk als vierde in de Eredivisie. Toen de competitie na 26 duels werd beëindigd hadden de Eindhovenaren een achterstand van maar liefst 7 punten op Ajax en AZ, die gezamenlijk aan kop gingen. Nummer drie Feyenoord had een voorsprong van een punt op PSV.