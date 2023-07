Vijfde pole position op rij voor Max Verstappen

Voor Verstappen is het de tweede keer in zijn loopbaan dat hij de Grand Prix van Groot-Brittannië vanaf de eerste startplek mag beginnen. Dat gebeurde eerder in 2021, toen aan zijn race evenwel al in de eerste ronde een einde kwam na een enorme crash na een touché met Lewis Hamilton.

In de slotfase van de kwalificatie liet Verstappen zien hoeveel snelheid er in de RB19 zat, nadat de kwalificatie daarvoor nogal chaotisch verliep omdat het aanvankelijk (lichtjes) regende.

Verstappen reed tegen het einde een snelste tijd van 1.26,720. Dat was ook nog nodig om de verrassend sterke Lando Norris af te troeven. Verstappen bleek ruim twee tienden van een seconde sneller dan de Brit. Diens McLaren-teamgenoot Oscar Piastri noteerde knap de derde tijd.

Overleven

De eerste heat in de kwalificatie (Q1) was een kwestie van overleven. Door de lichte regen waren de baancondities verraderlijk en het stilvallen van Haas-coureur Kevin Magnussen zorgde met ruim drie minuten te gaan voor een rode vlag. Bij de hervatting was de baan een stuk sneller, waardoor iedereen naar buiten kwam om zijn tijd te verbeteren.

Het zorgde wederom voor een enorme teleurstelling voor Sergio Pérez. De Red Bull-teamgenoot van Max Verstappen kwam als eerste naar buiten bij de hervatting, maar zag vrijwel iedereen onder zijn tijd door gaan. Uiteindelijk kwam de Mexicaan niet verder dan de zestiende tijd en haalde zo voor de vijfde keer (!) op rij Q3 niet. Fernando Alonso redde het net wel. Naast Pérez en Magnussen vielen ook Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu en Nyck de Vries (negentiende) weg na Q1.

Verstappen raakt de muur. Ⓒ ANP/HH

Schrikmoment

Max Verstappen noteerde de vijfde tijd in Q1, maar had ook nog een schrikmomentje, toen hij de muur raakte bij het wegrijden uit de garage. De monteurs van Red Bull hadden de boel vervolgens snel gerepareerd. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton spinde in Q1, maar kon zijn weg vervolgen en hield de schade beperkt.

Omdat meer regen uitbleef, verbeterden de baanomstandigheden met de minuut. Verstappen ging als snelste door naar Q3, gevolgd door beide McLaren-coureurs en Albon. Voor Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon, Logan Sargeant en de al eerder weggevallen Valtteri Bottas zat de kwalificatie er daardoor op na Q2.

Vervolgens was het Verstappen die heer en meester was in de slotfase van de kwalificatie, gevolgd door de dus ook sterke McLarens. De Limburger start zondag vanaf pole tijdens de race, die om 16.00 uur Nederlandse tijd begint.