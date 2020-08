Stefan de Vrij vermorzelt spitsen alsof hij in Italië is opgegroeid

Stefan de Vrij neemt het applaus van zijn eigen aanhang met plezier in ontvangst. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Stefan de Vrij is met Inter nog één horde verwijderd van de Europa League-finale. De ex-Feyenoorder is aan een grandioos seizoen bezig. Verkozen tot beste verdediger van de Serie A in Italië en dan lonkt door de lange blessure van Matthijs de Ligt opeens ook een basisplek in Oranje.