Voetbal: Nantes ontslaat trainer Gourcuff

11.44 uur: De Franse voetbalclub Nantes heeft trainer Christian Gourcuff ontslagen. Nantes heeft de laatste vier duels niet gewonnen en staat veertiende in Ligue 1.

De 65-jarige Gourcuff, die in het verleden bondscoach was van Algerije en bij Franse clubs als Stade Rennes en Lorient werkte, was sinds augustus vorig jaar in dienst. Zijn taken worden overgenomen door assistent-trainer Patrick Collot.

Nantes heeft dit seizoen pas drie keer gewonnen in dertien duels. Vorig seizoen stond Nantes dertiende, toen het coronavirus een einde maakte aan het seizoen.

Darts: Eerste duel Anderson op WK darts uitgesteld wegens quarantaine

11.39 uur: Het eerste duel van tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson op het WK darts is vanwege een quarantaineperiode verplaatst. Zijn eerste wedstrijd is drie dagen naar achteren gehaald; van 20 december naar 23 december.

Anderson is in aanraking geweest met een besmet persoon en zit daarom in thuisisolatie. Mocht de Schot kort voor het toernooi ook zelf positief testen, dan wordt hij uit het schema gehaald.

De 49-jarige Anderson, die in 2015 en 2016 de wereldtitel pakte, speelt zijn eerste wedstrijd in de tweede ronde tegen de Let Madars Razma of Toru Suzuki uit Japan. De partij is geruild met die van Jonny Clayton die nu drie dagen eerder moet spelen.

Het WK darts begint op 15 december. De finale is op 3 januari.

Voetbal: Nieuwe trainersklus Maes in Sint-Truiden

10.45 uur: De Belgische voetbalclub STVV heeft Peter Maes aangesteld als coach. De 56-jarige Belg is de opvolger van de Australiër Kevin Muscat, die vorige week werd ontslagen bij de club uit het Limburgse Sint-Truiden. Maes tekende een contract voor 2,5 jaar bij de nummer 17 in de hoogste klasse van het Belgische voetbal.

Maes zat zonder werk sinds hij afgelopen zomer moest vertrekken bij de ambitieuze tweedeklasser Lommel. De oud-doelman was eerder trainer van onder meer KV Mechelen en KRC Genk. In 2018 raakte Maes in opspraak in het voetbalschandaal ’Propere Handen’. De Limburger werd verdacht van witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het kostte hem zijn baan bij Lokeren. Het onderzoek loopt nog steeds.

Maes begint zaterdag op de bank bij STVV bij het duel met Charleroi.

Voetbal: Newcastle United kan weer trainen op eigen complex

10.27 uur: Newcastle United is teruggekeerd naar het eigen trainingscomplex, zo meldt de club uit de Premier League. Newcastle was daar sinds begin vorige week niet welkom na een aantal besmettingen.

„Diegenen die positief hebben getest, zullen de gebruikelijke protocollen volgen voordat ze terugkeren”, meldt de club uit het noordoosten van Engeland. Vier spelers en een staflid zouden vorige week positief hebben getest.

Newcastle zou vrijdag aantreden tegen Aston Villa, maar dat duel werd uitgesteld. „De club kan zich niet voorbereiden op de volgende wedstrijd. Uiteraard kan Newcastle in dit geval geen enkel risico nemen. Daarom zijn wij akkoord gegaan met het verzoek tot uitstel”, zo liet de organisatie van de Premier League weten.

Zaterdag speelt Newcastle United thuis tegen West Bromwich Albion.

Autosport: W Series in 2021 over Zandvoort

09.26 uur: De W Series, de raceklasse voor vrouwen, heeft komend jaar een wedstrijd gekoppeld aan de Dutch Grand Prix van Zandvoort. Daarmee komt in het weekeinde van 3 tot en met 5 september ook Beitske Visser op het racecircuit van de badplaats in actie. Onder het motto #WeRaceAsOne is de W Series nu officieel een supportrace tijdens 8 van de 23 Formule 1-races in 2021.

De koppeling zou eigenlijk afgelopen jaar al hebben plaatsgevonden bij twee races uit de Formule 1, maar door de coronapandemie werden er het hele jaar geen races uit de W Series verreden.

„We zijn heel blij dat we samenwerken met de Formule 1 voor 2021 en de jaren daarna”, zegt Catherine Bond Muir, CEO van de W Series. „De acht races waar we nu onderdeel van zijn, stellen onze snelle en onverschrokken vrouwelijke coureurs in staat hun vaardigheden te demonstreren op enkele van de meest iconische racecircuits van Europa en Amerika.”

Visser eindigde twee jaar geleden als tweede in de toen nieuwe raceklasse. „Ik ga voor de winst in 2021”, zegt de 25-jarige Nederlandse. „Ik had er stiekem op gehoopt dat de W Series voor Zandvoort zou kiezen. Fantastisch om te mogen racen voor eigen publiek. De meeste fans komen natuurlijk vooral voor Max Verstappen, maar ik hoop dat ze mij ook een beetje supporten.”

Ook Jan Lammers is enthousiast. „De W-Series is het hoogste podium voor vrouwen in de autosport en mag daarom niet ontbreken in ons programma. Geweldig dat onze Nederlandse ster, Visser, actief is in deze klasse. We kunnen nu naast Max ook Beitske naar de overwinning schreeuwen. Een verrijking voor ons evenement”, aldus de sportief directeur.

Wedstrijden in de W Series staan verder onder meer gepland rond de Formule 1-races van Le Castellet, Silverstone en Spa-Francorchamps.

Voetbal: Seattle Sounders naar finale MLS na sensationele slotfase

08.01 uur: De Amerikaanse voetbalclub Seattle Sounders heeft zich op sensationele wijze geplaatst voor de finale van de MLS, de Major League Soccer. De thuisploeg boog tegen Minnesota United in het laatste kwartier een 2-0-achterstand om in een 3-2-zege.

In de 89e minuut van de finale van de Western Conference stond het nog 2-1 voor Minnesota United. De Peruaan Raúl Ruidíaz en Gustav Svensson uit Zweden bezorgden de Sounders met twee late doelpunten alsnog een plek in de finale. Svensson scoorde in de derde minuut van de blessuretijd.

Kelvin Leerdam (30) viel kort voor de inhaalrace in. De Nederlandse verdediger speelt sinds 2017 voor Seatlle Sounders, waar oud-Ajacied Nicolás Lodeiro uit Uruguay een bepalende speler is.

In de eindstrijd neemt de ploeg uit Seattle het op tegen Columbus Crew SC, de winnaar van de Eastern Conference. In 2016 en vorig jaar ging de titel naar Seattle.