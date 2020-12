Leerdam met Sounders naar finale MLS na sensationele slotfase

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Seattle Sounders naar finale MLS na sensationele slotfase

08.01 uur: De Amerikaanse voetbalclub Seattle Sounders heeft zich op sensationele wijze geplaatst voor de finale van de MLS, de Major League Soccer. De thuisploeg boog tegen Minnesota United in het laatste kwartier een 2-0-achterstand om in een 3-2-zege.

In de 89e minuut van de finale van de Western Conference stond het nog 2-1 voor Minnesota United. De Peruaan Raúl Ruidíaz en Gustav Svensson uit Zweden bezorgden de Sounders met twee late doelpunten alsnog een plek in de finale. Svensson scoorde in de derde minuut van de blessuretijd.

Kelvin Leerdam (30) viel kort voor de inhaalrace in. De Nederlandse verdediger speelt sinds 2017 voor Seatlle Sounders, waar oud-Ajacied Nicolás Lodeiro uit Uruguay een bepalende speler is.

In de eindstrijd neemt de ploeg uit Seattle het op tegen Columbus Crew SC, de winnaar van de Eastern Conference. In 2016 en vorig jaar ging de titel naar Seattle.