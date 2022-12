Premium Het beste van De Telegraaf

Duurste stadion kostte vijf miljard euro WK 2026 in VS, Mexico en Canada gaat Qatar in alles overtreffen

Door Marcel van der Kraan

Argentinië werd zondag wereldkampioen in Qatar. Ⓒ ANP/HH

Het multi-miljarden WK in Qatar is voorbij en de wereld heeft met gemengde gevoelens gekeken naar alles wat zich in de oliestaat heeft afgespeeld. Het meest compacte en daardoor, zoals Ruud Gullit in deze krant schetste, ideale wereldkampioenschap om live te bezoeken. Maar het WK van 2026 wordt in alle opzichten nog vele malen extremer. Het wordt het grootste en drukst bezochte voetbalevenement in de historie. Een blik vooruit.