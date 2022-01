Premium Het beste van De Telegraaf

Jens Odgaard doet iets speciaals na unieke hattrick: ’Grapje voor het team’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

WAALWIJK - De gevierde man bij RKC Waalwijk na uitschakeling van ADO Den Haag in de KNVB-beker (4-2 na verlenging) was Jens Odgaard. De Deense aanvaller kwam na rust in de ploeg en tekende in de 77e minuut met een snoeihard schot voor de gelijkmaker waardoor er een verlenging kwam, waarin Odgaard nog tweemaal doel trof. Zijn derde was een schitterende lob over ADO-doelman Luuk Koopmans heen.