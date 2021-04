Memphis Depay schittert bij zege Lyon

Depay bracht in Nantes zijn competitietotaal op 18 treffers. Daarmee staat hij tweede in het topscorersklassement, dat wordt aangevoerd door Kylian Mbappé (23 goals). Depay werd in de 78e minuut gewisseld.

Op de ranglijst bleef Lyon vierde, maar de achterstand op koploper Lille is nog maar 3 punten. De lijstaanvoerder kwam vrijdag tegen Montpellier niet verder dan 1-1.

Spektakel bij Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain heeft ternauwernood geprofiteerd van het puntenverlies dat koploper Lille vrijdag leed met het gelijkspel (1-1) tegen Montpellier.

De ploeg van coach Mauricio Pochettino won met 3-2 van Saint-Etienne en dankte die zege aan een doelpunt van Mauro Icardi in de vijfde minuut van de extra tijd. Het was de climax van een bijzondere slotfase in het Parc des Princes. Dankzij de winst verkleinde PSG de achterstand op Lille tot 1 punt.

Mauro Icardi heeft de winnende treffer geproduceerd. Ⓒ ANP/HH

Paris Saint-Germain, dat zich dinsdag ten koste van Bayern München plaatste voor de halve finales van de Champions League, trad aan zonder sterspeler Neymar die zijn laatste van een schorsing van twee duels uitzat. Vanaf de tribunes zag hij hoe de Gabonees Denis Bouanga de gasten uit Saint-Etienne in de 78e minuut op voorsprong zette.

Bekijk ook: Britse media smullen van controversiële tweet Phil Foden richting Kylian Mbappé

Mbappé maakte een minuut later al weer gelijk en leek het duel in de 87e minuut te hebben beslist via een benutte strafschop. Romain Hamouma slaagde er in de extra tijd in gelijk te maken en nog was het niet gedaan in Parijs, waar de Argentijn Icardi voor de ongelooflijke ontknoping zorgde.

Bij PSG speelde Mitchel Bakker het hele duel. Xavi Simons bleef op de bank.

AS Monaco blijft meedoen in strijd om Franse titel

AS Monaco blijft goed meedoen in de strijd om de Franse titel. De nummer 3 van de ranglijst won met 3-0 bij het laag geklasseerde Bordeaux. De treffers kwamen op naam van Kevin Volland, Gelson Martins en Stevan Jovetic.

Monaco heeft nu 2 punten minder dan koploper Lille, dat vrijdag tegen Montpellier niet verder kwam dan 1-1. Nummer 2 Paris Saint-Germain, dat met 3-2 won van Saint-Etienne, heeft 1 punt minder dan de lijstaanvoerder.

Het als vierde geklasseerde Olympique Lyon maakt ook nog kans op het kampioenschap. De ploeg van aanvaller Memphis Depay speelt zondagavond uit tegen FC Nantes. Met een overwinning komt Lyon op 3 punten van Lille.