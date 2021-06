Dafne Schippers raakt FBK-record 100 meter kwijt, zege Femke Bol op 400 meter horden

De Britse Dina Asher-Smith, regerend Europees kampioene, won de sprint in 10,92. Dat was 2 honderdsten sneller dan de 10,94 die Schippers in 2015 noteerde.

De sprintkampioene uit Utrecht eindigde in de race als vierde in 11,15. Dat was weer heel wat sneller dan de 11,22 die ze eerder zondag in het voorprogramma liep. De 11,15 is ook haar beste tijd van dit seizoen.

De Nigeriaanse Okagbare Blessing finishte als tweede in 11,02. De Britse Daryll Neita werd derde in 11,04. Naomi Sedney kwam als zesde over de meet in 11,33.

Zege Bol op 400 meter horden

Femke Bol heeft bij de FBK Games de 400 meter horden gewonnen in 54,33. Dat was geen persoonlijk record en dus ook geen Nederlands record, maar wel de beste tijd ooit gelopen op het internationaal aansprekende atletiekgala in Hengelo. De 54,33 is de tweede tijd van dit jaar in de wereld.

Bol liep pas haar eerste wedstrijd over 400 meter horden in dit jaar. In het coronajaar 2020 won ze alle wedstrijden over deze afstand en stond ze aan het einde van het seizoen bovenaan de wereldranglijst met een tijd van 53,79.

De 400 horden is ook het onderdeel waarop ze wil vlammen op de Olympische Spelen in Tokio, al zou ze daar ook op de 400 meter vlak mogen starten. Onlangs zette ze het Nederlands record op deze afstand op 50,56.

Bol wist in Hengelo Anna Ryzjykova net voor te blijven. De atlete uit Oekraïne werd tweede in 54,59. De Zuid-Afrikaanse Nel Wenda werd derde in 55,25.

Duplantis schenkt Nederland sprong over 6 meter met polsstok

De FBK Games in Hengelo beleefden zondag weer een atletiekprimeur. Voor het eerst sprong een atleet in Nederland bij het polsstokhoogspringen over 6 meter. De Zweed Armand ’Mondo’ Duplantis was verantwoordelijk voor deze prestatie. De wereldrecordhouder kwam tot een hoogte van 6,10 meter.

De 21-jarige Europees kampioen en winnaar van het zilver op de laatste WK in 2019 waagde zelfs drie pogingen op het wereldrecord. Hij liet de lat leggen op 6,19, precies 1 centimeter hoger dan zijn bestaande mondiale record uit 2020. Duplantis sprong de lat er drie keer af.

Hij liet na afloop weten dat het publiek in het stadion hem zeker had aangespoord. „Lang geleden dat ik voor toeschouwers heb gesprongen. Het was geweldig om mee te maken”, zei de Zweed. Bij de FBK Games waren 1500 toeschouwers toegelaten.

Menno Vloon, de Nederlands recordhouder met 5,96, werd derde in Hengelo. Hij sprong 5,80. Drie pogingen op 5,92 mislukten.