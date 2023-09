Pierre van Hooijdonk wil het graag een keer uitpraten met Maurice Steijn

„Ik heb contact gezocht met Steijn om het uit te praten. Ik heb contact gekregen met Maurice, maar hij vond het daar nog te vroeg voor. Dat begrijp ik ook, maar wat mij betreft staat de deur open.”

De voormalige aanvaller van onder meer Feyenoord was blij dat hij weer op televisie mocht verschijnen. „Het gaat goed. Het is nu weer iets rustiger dan drie weken geleden. Ik heb mijn excuses gemaakt, omdat ik geen bewijzen had voor mijn opmerkingen. Dat moet je niet doen. Ik begrijp ook goed dat ik het vertrouwen van de kijker moet terugwinnen. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat ik objectief naar de trainer Steijn en Ajax kan kijken, zoals ik dat de afgelopen tien jaar heb gedaan. Dit was een eenmalige uitglijder.”

Van Hooijdonk beschuldigde in een eerdere uitzending Steijn van „betrokkenheid bij duistere dealtjes” en was daarna enkele weken niet meer aanwezig in het programma. Steijn had na de uitspraken van Van Hooijdonk geëist dat hij zijn uitspraken zou rectificeren. Van Hooijdonk bood later excuses aan, maar op dezelfde dag werd bekend dat hij voorlopig niet als analist zou aanschuiven bij Studio Voetbal. Maar zondag mocht hij terugkeren.