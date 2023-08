Moeder Spaanse voetbalvoorzitter ontslagen uit ziekenhuis

De moeder van Rubiales ging maandag in hongerstaking. Volgens El Mundo vindt ze dat haar zoon slachtoffer is van „een onmenselijke en bloeddorstige jacht”, die hij in haar ogen niet heeft verdiend. Rubiales’ moeder werd woensdag, op de derde dag van haar hongerstaking, naar het Santa Ana-ziekenhuis gebracht. Dat maakte de priester van de kerk van Divina Pastora in Motril bekend. „Het is de hitte en zo. Haar voeten waren gezwollen en ze was uitgeput. Ook nerveus”, zo werd door de media geciteerd door priester Antonio.

Haar zoon ligt onder vuur sinds hij vorige week bij de huldiging van de Spaanse voetbalsters na het behalen van de wereldtitel speelster Jennifer Hermoso op haar mond kuste. Ondanks alle commotie rond de zoen, weigert Rubiales op te stappen. De FIFA schorste hem zaterdag voor 90 dagen in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek dat de mondiale bond naar hem is gestart.

Ook de Spaanse sportrechtbank Tad behandelt de zaak op verzoek van de regering in Madrid. Rubiales weigert af te treden als voorzitter van de landelijke vereniging RFEF, hoewel dit onder meer ook door de regionale verenigingen van de RFEF wordt geëist.