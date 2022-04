Sport Kort: UEFA houdt vast aan schorsing trainer Bodø/Glimt

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

UEFA wijst beroep Bodø/Glimt tegen schorsing hoofdtrainer af

13:38 uur De UEFA heeft het beroep van de Noorse voetbalclub Bodø/Glimt tegen de schorsing van hoofdtrainer Kjetil Knutsen afgewezen. De 53-jarige Knutsen was donderdag bij de Conference League-wedstrijd tegen AS Roma betrokken bij een opstootje.

Knutsen zou hebben gevochten met Nuno Santos, de keeperstrainer van AS Roma. De UEFA besloot beiden voorlopig te schorsen, tot de tuchtcommissie de zaak heeft uitgezocht. Het "verraste en geschokte" Bodø/Glimt besloot direct beroep aan te tekenen.

Bodø/Glimt heeft vorige week bij de politie aangifte gedaan tegen Santos. Volgens de Noorse club heeft hij Knutsen na afloop in de spelerstunnel aangevallen, nadat de Portugese keeperstrainer uit de staf van hoofdcoach Jośe Mourinho tijdens de wedstrijd al van alles zou hebben geroepen naar de Noorse bank. De Italianen spraken dat tegen.

De twee clubs treffen elkaar donderdag in Rome. De aftrap is om 21.00 uur.

Eindtoernooi Daviscup Finals eind november in Málaga

12:55 uur Het eindtoernooi van de Daviscup Finals, het belangrijkste landentoernooi in het tennis, wordt eind november in Málaga gespeeld. In de Spaanse stad worden van 21 tot en met 27 november de knock-outrondes gespeeld op een indoorbaan.

De kwartfinales, halve finales en eindstrijd worden gespeeld in het Palacio de Deportes José María Martín Carpena, dat plaats biedt aan ruim 11.000 toeschouwers.

Málaga werd eerder nog aangewezen om van 14 tot en met 18 september wedstrijden uit de groepsfase te huisvesten, maar omdat ze de finale hebben gekregen gaat dat nu niet door. Voor de loting op 26 april wordt er een nieuwe speelstad aangewezen. Bologna, Glasgow en Hamburg blijven zeker van het organiseren van groepsduels.

Oranje heeft zich na een 4-0-zege op Canada, vorige maand in Den Haag, verzekerd van deelname aan de groepsfase van de Daviscup Finals. Zestien landen worden verdeeld over vier groepen. De acht beste landen mogen door naar de knock-outfase in Málaga, dat ook in 2023 gastheer is van de eindfase van het vernieuwde landentoernooi.

Nederland in juni met 18 zwemmers naar WK langebaan en openwater

12:47 uur Nederland komt met achttien zwemmers uit op de WK langebaan en WK openwater in juni in Boedapest. Negen vrouwen en negen mannen hebben voldaan aan de kwalificatie-eisen en zitten in de ploeg die door bondscoach Mark Faber is bekendgemaakt.

Onder anderen Arno Kamminga, vorig jaar tweevoudig winnaar van olympisch zilver, en voormalig wereldrecordhoudster Kira Toussaint zitten bij de selectie voor het toernooi op de langebaan, dat van 18 tot en met 25 juni is. De WK openwater zijn op 29 en 30 juni in de Hongaarse hoofdstad, waar onder anderen Sharon van Rouwendaal zal zwemmen.

Zwemster Rosey Metz, die zich op de 50 meter schoolslag had geplaatst, gaat niet naar de WK. Zij gaat eind juni naar een toernooi in China. „Hier liggen voor haar meer sportieve mogelijkheden en daarmee ook meer kansen voor haar ontwikkeling”, aldus Faber in een toelichting.

Egyptenaar Galal volgt Queiroz op als bondscoach Egypte

11.29 uur: De Egyptische voetbalbond heeft Ehab Galal benoemd tot nieuwe bondscoach. De 54-jarige Egyptenaar is de opvolger van Carlos Queiroz, die er niet in slaagde deelname aan het WK veilig te stellen.

Galal was sinds september vorig jaar werkzaam bij de Egyptische topclub Pyramids. Daarvoor leidde hij in eigen land ook al onder meer Zamalek, El Makkasa en Ismaily.

Eind vorige maand verloor Egypte in de WK-kwalificatie - in een herhaling van de finale van de Afrika Cup - van Senegal, dat de Egyptenaren na strafschoppen versloeg en daarmee een ticket voor het WK pakte. Senegal neemt het in Qatar in de groepsfase op tegen Oranje.

„Ieder nieuw begin start met een pijnlijk afscheid”, schreef Queiroz (69) na zijn vertrek op Twitter.

Suzan Lamens toegevoegd aan team Billie Jean King Cup

11.01 uur: Tennisster Suzan Lamens is op het laatste moment toegevoegd aan het Nederlandse team voor de Billie Jean King Cup. De nummer 182 van de wereld trainde al mee met het team, dat het op vrijdag en zaterdag in Den Bosch tegen Spanje opneemt.

De 22-jarige Lamens was door de nieuwe captain Elise Tamaëla al gevraagd mee te trainen om ervaring op te doen. Woensdagochtend is ze echter gepromoveerd tot volwaardig teamlid, waardoor ze vrijdag en zaterdag in actie kan komen op de indoor gravelbaan. Lamens is bezig aan een goed seizoen. Vorige week debuteerde ze in Bogota op de WTA Tour.

De Nederlandse selectie bestond al uit Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove, debutante Arianne Hartono en dubbelspecialiste Demi Schuurs. Spanje treedt in de Maaspoort aan zonder Garbiñe Muguruza en Paula Badosa, de twee beste speelsters van het land.

De inzet van de ontmoeting is deelname aan de Billie Jean King Cup Finals.

Benelux bezorgd over bezoeken over de grens bij stadionverbod

10.41 uur: De Benelux is bezorgd over stadionbezoeken in andere landen door supporters die in eigen land een stadionverbod hebben. De secretaris-generaal van de Benelux Unie, Alain de Muyser, heeft het probleem op de agenda gezet nadat enkele burgemeesters het hadden aangekaart.

De burgemeesters van Antwerpen en Lier uitten onlangs hun bezorgdheid over Nederlandse supporters die in België voetbalwedstrijden bijwonen terwijl hen in Nederland de toegang tot het stadion wordt ontzegd.

Een werkgroep onderzoekt momenteel hoe grensoverschrijdende stadionverboden vanuit praktisch en juridisch oogpunt kunnen worden toegepast. In de loop van het jaar komt de werkgroep met aanbevelingen. „Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan de wens van het Benelux-parlement, dat de internationale veiligheid bij voetbalevenementen en de bestrijding van hooliganisme en racisme beschouwt als een belangrijk actiepunt van samenwerking binnen de Benelux”, aldus de Benelux.

Op het volgende overleg wordt ook het afsteken van vuurwerk in en rond voetbalstadions besproken.

Minnesota Timberwolves via play-in naar play-offs NBA

07.35 uur: De basketballers van Minnesota Timberwolves hebben zich in de NBA verzekerd van deelname aan de play-offs. De Wolves waren op eigen veld in een zogenoemde play-in met 109-104 te sterk voor Los Angeles Clippers. Een play-in, een tussenronde, is bedoeld voor de nummer 7 tot en met 10. Alleen de nummers 1 tot en met 6 plaatsen zich rechtstreeks voor de play-offs.

Het is pas de tweede keer in de afgelopen achttien jaar dat de Wolves zich hebben weten te plaatsen voor de play-offs.

Anthony Edwards nam in Minneapolis 30 punten voor zijn rekening voor de thuisploeg en D’Angelo Russell kwam tot 29 punten voor de Wolves. Namens de bezoekers was Paul George goed voor 34 punten.

De Wolves nemen het in de play-offs op tegen Memphis Grizzlies, dat als tweede geplaatst is in de Western Conference.

Ook Brooklyn Nets stelde een plek in de play-offs veilig. De ploeg uit New York was Cleveland Cavaliers met 115-108 de baas. Kyrie Irving had met 34 punten een belangrijk aandeel in de zege van de Nets.

Door de winst zijn de Nets als zevende geplaatst in de Eastern Conference. Ze beginnen in de play-offs met een treffen met Boston Celtics.

De Clippers en de Cavaliers strijden met de nummers 9 en 10 nog om de laatste plekken voor de play-offs, die zaterdag beginnen.