’Hacker’ achter Football Leaks vol trots in rechtbank

„De onthullingen zijn serieus. Ik ben trots, ik schaam me nergens voor. Ik heb niets gedaan in ruil voor geld. Ik heb gehandeld volgens de vrijheid van meningsuiting, om zo voor gerechtigheid te zorgen.”

Football Leaks heeft zo’n 70 miljoen, veelal geheime documenten uit de voetballerij in bezit gekregen. De afgelopen jaren kwamen via het klokkenluidersplatform, dat samenwerkt met enkele Europese onderzoeksmedia, heel wat van die vertrouwelijke documenten naar buiten. Zo raakte FC Twente in grote problemen door contracten waaruit bleek dat investeringsmaatschappij Doyen Sports invloed zou hebben op het transferbeleid van de club uit Enschede.

Bijzondere onthullingen

Football Leaks onthulde ook allerlei details over transfers van onder anderen Gareth Bale en Memphis Depay, belastingontduiking van topvoetballers en etnische ’selectie’ in de jeugd van Paris Saint-Germain. Manchester City dreigde voor de komende twee jaar te worden uitgesloten van deelname aan de Champions League na onthullingen van Football Leaks, maar het internationaal sporttribunaal CAS draaide die straf van de UEFA in juli terug.

Hongarije leverde de opgepakte Pinto in maart vorig jaar uit aan Portugal. Hij wordt onder meer verdacht van chantage en het schenden van privacy. In totaal liggen er zo’n negentig aanklachten tegen Pinto. De behandeling van de zaak gaat maanden duren. De Portugees zou een gevangenisstraf van maximaal 25 jaar kunnen krijgen.

Pinto heeft de documenten die hij in bezit kreeg ook gedeeld met de Franse justitie, die namens rechtsorganisatie Eurojust een Europees onderzoek leidt naar financiële wantoestanden in de voetbalwereld. Nederland participeert daar ook in.